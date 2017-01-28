Тюменцы могут научиться старинной игре го

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Играть в старинную интеллектуальную игру го можно научиться в Тюмени. Занятия проходят на базе гимназии №1.

В го играют более 50 млн человек по всему миру. Для игры необходимо разлинованное поле и камни двух цветов, сообщает "Вcлух.ру".

"Го - очень разноплановая и притягательная игра. Можно относится к ней, как к развлечению, спорту или искусству. Кому-то интересно отвлечься от повседневности, кто-то нацелен на победу в многочисленных турнирах, кому-то важна красота игры, рисунок камней и оригинальность решений. Лично для меня го - пропуск в мир интеллектуальных и гармоничных людей", - отметил руководитель клуба Дмитрий Сидоренко.

Первый чемпионат по игре в го в Тюмени прошел в 1987 году на базе шахматного клуба. Однако затем интерес к игре постепенно угас. Новая история тюменского го началась в середине 2008 года, когда кружок создала группа энтузиастов с математического факультета ТюмГУ.

Встречи любителей го проходят на базе гимназии № 1 по адресу ул. Крупской, 21 по субботам с 14 до 18 часов.

Соб. инф.