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Тюменская агрофирма КРиММ контролирует качество семенного картофеля

09:36 28 января 2017 | mobile | | print версия для печати
phototyumen.ru

Более 4,5 тыс. тонн торфа ежедневно вывозят на поля работники тюменской агрофирмы КРиММ. Об этом рассказал генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов.

"В работе по вывозу торфа задействовано 3 экскаватора, около 40 единиц большегрузных автомобилей и тракторов. Дело хлопотное, но в его эффективности мы не раз уже убедились. Кроме того, особое внимание уделяем семенному картофелю", - отметил Геннадий Рязанов.

По его словам, в рамках исполнения контрактов на поставку семенного картофеля сотрудники лаборатории проводят тестирование законтрактованного материала. Методом иммуноферментного анализа они определяют, не заражен ли материал скрытой формой вирусной и бактериальной инфекции.

"Наша задача - постоянное совершенствование качества. Поэтому сейчас мы проводим тщательную подготовку семенного материала к отгрузке", - подчеркнул Геннадий Рязанов.

Соб. инф.

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