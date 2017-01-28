Тюменская агрофирма КРиММ контролирует качество семенного картофеля

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Более 4,5 тыс. тонн торфа ежедневно вывозят на поля работники тюменской агрофирмы КРиММ. Об этом рассказал генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов.

"В работе по вывозу торфа задействовано 3 экскаватора, около 40 единиц большегрузных автомобилей и тракторов. Дело хлопотное, но в его эффективности мы не раз уже убедились. Кроме того, особое внимание уделяем семенному картофелю", - отметил Геннадий Рязанов.

По его словам, в рамках исполнения контрактов на поставку семенного картофеля сотрудники лаборатории проводят тестирование законтрактованного материала. Методом иммуноферментного анализа они определяют, не заражен ли материал скрытой формой вирусной и бактериальной инфекции.

"Наша задача - постоянное совершенствование качества. Поэтому сейчас мы проводим тщательную подготовку семенного материала к отгрузке", - подчеркнул Геннадий Рязанов.

Соб. инф.