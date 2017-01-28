up

28.01.2017 суббота

EUR 64.3429

USD 60.3196

В Тюмени -7..-9 С 1 м/с
ветер северный

﻿
Главная / Новости / Общество

В Год экологии тюменцев научат бережному отношению к природе

11:22 28 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Север-Пресс"

Более 60 мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации, пройдет в Тюменской области в рамках всероссийского Года экологии. Об этом рассказал начальник управления водных ресурсов и мониторинга департамента недропользования и экологии Тюменской области Александр Рейн.

"Среди мероприятий - капиталоемкие проекты по снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности человека на окружающую среду, а также акции, направленные на экологическое воспитание населения, формирование бережного отношения к природе, повышение уровня экологической грамотности", - рассказал он.

Многие проекты станут дискуссионными площадками по актуальным и проблемным вопросам, поднимаемым общественными организациями, сообщает "Тюменcкая облаcть сегодня".

Не прекращается и повседневная работа по плановым проверкам природоохранных зон. Например, 24 января специалисты управления совместно с межрайонной природоохранной прокуратурой провели проверку законности рубок в лесопарковой зоне "Затюменский" в Тюмени по заявлению гражданина. Нарушений не обнаружено.

Как пояснил руководитель межрайонной природоохранной прокуратуры Альберт Кульмухаметов, рубки велись в районе АЗС за границами памятника природы, и затрагивали только наклоненные деревья, угрожающие здоровью прохожих, а все отходы вывозились за пределы охранной зоны.

Соб. инф.

Последние новости

14:24 Единый социальный телефон популярен у тюменцев
13:59 Молодые жители Тобольска сдают нормы ГТО
13:26 Тюменские яйца, молоко и хлеб лидируют в крупных торговых сетях
13:02 Наказание для водителей, не пропускающих скорую, могут ужесточить
12:49 Тюменских водители автобусов, совершившие ДТП, проходят дополнительное обучение
12:37 Porsche отзывает более шестнадцати тысяч автомобилей по всему миру
11:51 Тюменские садоводы должны провести собрания для решения проблем электроснабжения
11:22 В Год экологии тюменцев научат бережному отношению к природе
11:09 Анна Кузнецова предложила создать реестр недобросовестных перевозчиков детей
10:21 Ученые выяснили, почему туберкулез не уничтожил все человечество
Все новости

Архив новостей

Январь, 2017
﻿

Губернатор

В интригах вокруг проведения ЧМ по биатлону-2021 видны происки конкурентов, считает Владимир Якушев

Более пятисот тюменских специалистов бюджетной сферы улучшат жилищные условия в 2017 году

Тюменская область поддерживает строительство Северного широтного хода

Политика

Сергей Корепанов: общественная приемная "Единой России" в регионе работает результативно

Тюменские депутаты предложат Минтрансу оснастить автобусы для перевозки детей проблесковыми маячками

В Счетной палате Тюменской области - новый заместитель председателя

Экономика

Власти выделят регионам более двадцати миллиардов рублей на образование

В регионе появятся новые инструменты для привлечения инноваторов

К тюменскому омбудсмену идут за помощью производственники, строители и малый бизнес

Общество

Единый социальный телефон популярен у тюменцев

Тюменские яйца, молоко и хлеб лидируют в крупных торговых сетях

Наказание для водителей, не пропускающих скорую, могут ужесточить

Спорт

Молодые жители Тобольска сдают нормы ГТО

Студенты и преподаватели ТюмГУ сразились в лучном бою

Тюменские лыжники выступят на первенстве мира в США

Происшествия

На Ямале сотрудник учреждения культуры получил срок за совращение подростка

Водитель "Мерседеса" ответит за неосторожность в суде

Сорок семь килограммов наркотиков изъяли из обороты тюменские полицейские
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+