В Год экологии тюменцев научат бережному отношению к природе

Фото ИА "Север-Пресс"

Более 60 мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации, пройдет в Тюменской области в рамках всероссийского Года экологии. Об этом рассказал начальник управления водных ресурсов и мониторинга департамента недропользования и экологии Тюменской области Александр Рейн.

"Среди мероприятий - капиталоемкие проекты по снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности человека на окружающую среду, а также акции, направленные на экологическое воспитание населения, формирование бережного отношения к природе, повышение уровня экологической грамотности", - рассказал он.

Многие проекты станут дискуссионными площадками по актуальным и проблемным вопросам, поднимаемым общественными организациями, сообщает "Тюменcкая облаcть сегодня".

Не прекращается и повседневная работа по плановым проверкам природоохранных зон. Например, 24 января специалисты управления совместно с межрайонной природоохранной прокуратурой провели проверку законности рубок в лесопарковой зоне "Затюменский" в Тюмени по заявлению гражданина. Нарушений не обнаружено.

Как пояснил руководитель межрайонной природоохранной прокуратуры Альберт Кульмухаметов, рубки велись в районе АЗС за границами памятника природы, и затрагивали только наклоненные деревья, угрожающие здоровью прохожих, а все отходы вывозились за пределы охранной зоны.

Соб. инф.