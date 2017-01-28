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Тюменские яйца, молоко и хлеб лидируют в крупных торговых сетях

13:26 28 января 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

52% молочной продукции, 70% яиц и 62% хлебобулочных изделий, которые реализуются в тюменских магазинах крупных торговых сетей - местного производства. Об этом сообщил заместитель директора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Александр Сидоров.

"В среднем, доля тюменских товаров в ассортименте федеральных и международных розничных сетей составляет 48%. При этом к началу реализации программы "Покупаем тюменское" в 2009 году этот показатель не превышал 10%", - рассказал Александр Сидоров.

Кроме федеральных сетей, есть еще и фирменная розница, которую тюменские предприятия активно развивают, а также несетевая розничная торговля. Тюменские компании успешно комбинируют все эти три направления, сообщает "Вcлух.ру".

"Когда мы говорим о федеральных сетях, то в региональном обороте торговли они занимают около 30 процентов, в то время как обычная розница - около 70 процентов", - отметил замдиректора областного департамента потребительского рынка и туризма.

Директор Ялуторовского мясокомбината Галина Гройсман сообщила, что реализацией продукции ее предприятия занимается Торговый дом, находящийся в структуре компании, который продает 80% всей продукции.

"Если взять эти 80% за основу, то 60% из них реализуется через федеральные сети. Конечно, в отношениях с ними есть свои проблемы, но с теми сетями, которые соблюдают последние поправки к закону о торговле, работать комфортно", - отметила она.

Соб. инф.

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