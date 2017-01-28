Единый социальный телефон популярен у тюменцев

Фото ИА "Тюменская линия"

Более 69 тыс. консультаций получили жители региона в центре обеспечения мер социальной поддержки Тюменской области в 2016 году - как при личном обращении, так и через телефонную справочную службу "Единый социальный телефон". Об этом сообщает пресс-служба областного департамента социального развития.

Основные темы обращений связаны с возмещением расходов на оплату жилья, коммунальных услуг, услуг связи, компенсациями по уплате взносов на капитальный ремонт, пособиями на детей. Номер справочной службы "Единый социальный телефон" - 68-88-86.

Кроме того, центр занимается экспертизой документов граждан на предоставление мер социальной поддержки. За год его эксперты проверили свыше 108 тыс. документов. Специалисты центра проводят для сотрудников учреждений соцобслуживания и МФУ методические семинары и курсы повышения квалификации. Это помогает повысить качество и эффективность предоставления жителям Тюменской области государственных услуг.

Соб. инф.