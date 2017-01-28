up

28.01.2017 суббота

EUR 64.3429

USD 60.3196

В Тюмени -11..-13 С 1 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Требования к программе ГТО будут корректировать каждые четыре года

16:10 28 января 2017 | mobile | | print версия для печати
tpku.edumil.ru

Введение нормы, согласно которой требования комплекса ГТО будут утверждаться раз в четыре года, одобрило правительство России.

Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина, сообщает РИА Новости

Отмечается, что такая периодичность является "оптимальным сроком для принятия научно обоснованных изменений в государственные требования комплекса ГТО, а также соответствует периодам олимпийского цикла и утверждения Единой всероссийской спортивной классификации". Введение новой нормы запланировано с 1 января 2018 года. 

Указ о возрождении системы ГТО был подписан в 2014 году президентом России Владимиром Путиным. ГТО — программа физкультурной подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях СССР (1931-1991). В рамках нее участники должны были сдавать нормативы по бегу, прыжкам в длину и в высоту, плаванию, метанию мяча, езде на велосипеде, бегу на лыжах, подтягиванию на перекладине и лазанию по канату.

Теги: ГТО

Последние новости

18:58 Два федеральных турнира по скалолазанию пройдут в Тюмени
18:10 29 января - события дня
17:54 Тюменские студенты стали участниками "Арт-Профи Форума"
17:28 Ценный экспонат подарил Заводоуковскому краеведческому музею житель поселка Комсомольский
16:49 Год Огненного Петуха по китайскому календарю вступил в свои права
16:10 Требования к программе ГТО будут корректировать каждые четыре года
15:29 На Марсе были океаны из теплой воды, считают ученые
14:51 В Тюмени разработали первую импортозамещающую установку для исследования скважин
14:24 Единый социальный телефон популярен у тюменцев
13:59 Молодые жители Тобольска сдают нормы ГТО
Все новости

Архив новостей

Январь, 2017
﻿

Губернатор

В интригах вокруг проведения ЧМ по биатлону-2021 видны происки конкурентов, считает Владимир Якушев

Более пятисот тюменских специалистов бюджетной сферы улучшат жилищные условия в 2017 году

Тюменская область поддерживает строительство Северного широтного хода

Политика

Сергей Корепанов: общественная приемная "Единой России" в регионе работает результативно

Тюменские депутаты предложат Минтрансу оснастить автобусы для перевозки детей проблесковыми маячками

В Счетной палате Тюменской области - новый заместитель председателя

Экономика

В Тюмени разработали первую импортозамещающую установку для исследования скважин

Власти выделят регионам более двадцати миллиардов рублей на образование

В регионе появятся новые инструменты для привлечения инноваторов

Общество

29 января - события дня

Тюменские студенты стали участниками "Арт-Профи Форума"

Ценный экспонат подарил Заводоуковскому краеведческому музею житель поселка Комсомольский

Спорт

Два федеральных турнира по скалолазанию пройдут в Тюмени

Молодые жители Тобольска сдают нормы ГТО

Студенты и преподаватели ТюмГУ сразились в лучном бою

Происшествия

На Ямале сотрудник учреждения культуры получил срок за совращение подростка

Водитель "Мерседеса" ответит за неосторожность в суде

Сорок семь килограммов наркотиков изъяли из обороты тюменские полицейские
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+