Требования к программе ГТО будут корректировать каждые четыре года

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Введение нормы, согласно которой требования комплекса ГТО будут утверждаться раз в четыре года, одобрило правительство России.

Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что такая периодичность является "оптимальным сроком для принятия научно обоснованных изменений в государственные требования комплекса ГТО, а также соответствует периодам олимпийского цикла и утверждения Единой всероссийской спортивной классификации". Введение новой нормы запланировано с 1 января 2018 года.

Указ о возрождении системы ГТО был подписан в 2014 году президентом России Владимиром Путиным. ГТО — программа физкультурной подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях СССР (1931-1991). В рамках нее участники должны были сдавать нормативы по бегу, прыжкам в длину и в высоту, плаванию, метанию мяча, езде на велосипеде, бегу на лыжах, подтягиванию на перекладине и лазанию по канату.