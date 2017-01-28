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Год Огненного Петуха по китайскому календарю вступил в свои права

16:49 28 января 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Традиционными танцами львов, ярмарками и театральными постановками встретили в ночь на 28 января жители Китая Новый год по восточному календарю.

Согласно китайскому гороскопу, животным-покровителем этого года станет Огненный Петух. Он символизирует молодость, силу, надежду и чистоту. В последний раз год Огненного Петуха отмечался в 1957 году. Считается, что рожденные под этим знаком люди — общительны, креативны, предприимчивы, упорны в достижении целей, амбициозны и даже немного самовлюбленны, любят похвалу и внимание.

Астрологи говорят, что наступивший год будет благоприятным для семейной жизни. Год Петуха предвещает пополнение во многих семьях, а одиночек ждут судьбоносные встречи. Также он обещает стать продуктивным для работы и бизнеса. Кроме того, Петух – яркая и красочная птица, которая очень гордится своей внешностью, поэтому, астрологи советуют инвестировать и в предметы гардероба. 

Традиционно самые масштабные и зрелищные мероприятия состоялись в Храме Земли на севере китайской столицы.Артисты исполнили "танец львов", который берет начало со времен "Чуньцзе" в XIV-XVI веках и призван распугать все недобрые силы, способные принести несчастья в наступившем году. После этого состоялась импровизированная церемония жертвоприношения Земле, которую совершали императоры династии Цин.

 В Храме Земли прошла также и знаменитая, самая большая в Пекине новогодняя ярмарка, на которой можно купить различные сувениры ручной работы и попробовать кухню практически всех провинций Китая. В украшенный тысячами красных праздничных фонарей храм не переставая идет поток жителей и гостей китайской столицы.

В Китае считается, что первые пять дней нового года предназначены для встреч. Родственники, друзья, одноклассники, сослуживцы навещают и поздравляют друг друга с Новым годом, дарят подарки.

Новогодние празднества закончатся после праздника Фонарей (Юаньсяоцзе или Дэнцзе), на 15 день первого месяца по лунному календарю, передает РИА Новости

Теги: Китай , Новый год

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