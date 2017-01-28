Тюменских водители автобусов, совершившие ДТП, проходят дополнительное обучение

Фото ИА "Тюменская линия"

Непростая экономическая ситуация, в которой находятся предприятия городского общественного транспорта - не оправдание для дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил дорожного движения. Об этом заявил на еженедельном совещании с руководителями предприятий-перевозчиков директор МКУ "Тюменьгортранс" Алексей Санник.

Участники совещания проанализировали обстоятельства четырех дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта, которые произошли в Тюмени на минувшей неделе. По словам автотранспортников, каждое ДТП по вине водителей городских автобусов становится предметом внутреннего расследования на предприятии. Водители, виновные в ДТП, проходят дополнительное 20-часовое обучение правилам дорожного движения. Остальные водители получают дополнительный инструктаж.

"Добиться снижения количества ДТП с участием общественного транспорта пока не удается. Есть предложение - создать базу данных по недобросовестным водителям. Чтобы, если человека уволили за грубое нарушение ПДД с одного транспортного предприятия, он не мог легко устроиться на другое", - сказал Алексей Санник. Руководители предприятий-перевозчиков поддержали идею, но отметили необходимость проработки юридических вопросов.

Кроме того, участники совещания отметили, что руководители предприятий-перевозчиков не получают от ГИБДД информацию о нарушениях правил дорожного движения водителями автобусов. Это затрудняет профилактическую работу с водителями.

"Подобная информация поступает в наш департамент. Мы будем делиться ею с руководством транспортных предприятий", - сказал заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Евгений Ташланов.

Евгений Бабенко