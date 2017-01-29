Молодые тюменцы получают работу после стажировки

trud.admtyumen.ru

Более 300 человек направила на стажировку на предприятия служба занятости в Тюменской области в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения Тюменской области

49% стажеров составили выпускники образовательных организаций, еще 51% - молодые специалисты, не трудоустроившиеся в течение трех лет после завершения профобразования. Стажировка дает им возможность приобрести первоначальный опыт работы по полученной или родственной специальности, расширить конкурентоспособность. Стажировка проводилась более чем по 30 специальностям.

Примером успешной стажировки можно считать трудоустройство ее участников в детский сад "38 попугаев" в Тобольске на должности бухгалтера, воспитателя и учителя физической культуры. Два выпускника Уральского института коммерции и права также остались работать по месту прохождения стажировки - на Заводоуковском элеваторе. Выпускница училища по специальности "повар" после окончания стажировки у индивидуального предпринимателя Кизерова также приглашена туда в качестве постоянного работника.

Соб. инф.