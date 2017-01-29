Тюменский колледж стал лучшим в России по физкультуре

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Западно-Сибирский государственный колледж занял первое место в одной из номинаций по итогам открытого публичного Всероссийского смотра-конкурса профессиональных образовательных организаций и вузов на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы.

Кроме того, за высокие спортивные результаты российского и международного уровней, наше образовательное учреждение стало призером Всероссийского конкурса среди училищ олимпийского резерва, колледжей и техникумов физической культуры.

В колледже уделяют особое внимание развитию физкультуры, сообщает "AиФ". Около половины студентов дополнительно занимаются волейболом, баскетболом, мини-футболом, легкой атлетикой, лыжным и гиревым спортом, шахматами и другими видами спорта. На площадке колледжа ежегодно проходит порядка 50 спортивных мероприятий. Также в колледже развивают женский футбол.

Отметим, что первая площадка для подготовки к ГТО открылась именно на территории Западно-Сибирского государственного колледжа осенью 2016 года.

Соб. инф.