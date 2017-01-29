Российские туристы смогут расплачиваться в Турции рублями

GoTurist.ru

Российский Сбербанк и турецкий Denizbank намерены внедрить систему рублевой оплаты в секторе туризма и сельском хозяйстве. Об этом сообщил генеральный директор Denizbank Хакан Атеш, выступая на первом российском саммите World Tourism Forum в Москве.

"Теперь российские туристы в Турции получат возможность проводить все необходимые операции в банках, в банкоматах и иметь дело с персоналом, который будет принимать российские рубли в качестве оплаты", — заявил Атеш.

Он подчеркнул, что отношения между российскими и турецкими банками Турции способствуют развитию партнерства двух стран.

Некоторые туроператоры и отели уже готовы предоставить российским туристам услуги, которые будут оплачиваться не в лирах, а в рублях. Кроме того, работа в этом направлении ведется с авиакомпанией Atlas.

"Российские туристы будут чувствовать себя в Турции как дома, будут иметь возможность говорить на родном языке и оплачивать услуги национальной валютой. Прибавим к этому теплое море, шикарные пляжи, хорошую экологию и природу", — приводит слова гендиректора Denizbank агентство "РИА Новости".