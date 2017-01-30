Тюменские животноводы наращивают производство молока

admtyumen.ru

Общее поголовье коров в хозяйствах Нижнетавдинского района Тюменской области насчитывает 16, 8 тыс. голов, из них 5,6 тыс. составляет дойное стадо. Об этом сообщил начальник районного управления АПК Олег Мулин.

"Валовое производство молока в 2016 году составило 26,5 тысячи тонн. С показателем в 6 тысяч 924 килограмма молока на фуражную корову нижнетавдинские животноводы занимают по надоям второе место в области. Три местных хозяйства получили за прошлый год с фуражной коровы свыше 7 тысяч килограммов молока", - рассказал Олег Мулин.

Как рассказал директор молочного комплекса предприятия "ПК "Молоко" Олег Куцанков, весной планируется открытие третьей очереди животноводческой площадки, которая включает в себя родильный блок и молочный зал для содержания 700 нетелей, оборудованный доильным комплексом "Европараллель".

Предприятие давно использует роботов для ухода за животными. Новые технологии дают отличные результаты: в 2016 году здесь получили свыше 8,2 тыс. кг на фуражную корову. Общее поголовье хозяйства в настоящее время насчитывает 7 тыс. 650 животных, выход телят - 86%. В 2016 году предприятие продало 380 породистых нетелей голштино-фризской породы во многие районы области.

С введением третьей очереди производственного комплекса дойное стадо увеличится на 500 голов и составит 3 тыс. животных. Валовый сбор молока достигнет 20 млн. тонн в год, в сутки предприятие будет получать 55-60 тыс. тонн молока.

Соб. инф.