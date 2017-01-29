Пара из Словакии Матей Швец и Елена Попова успешно дебютировали в Тюмени

Фото ИА "Тюменская линия"

Пара из Словакии Матей Швец и Елена Попова стали золотыми призерами в европейской программе на турнире мировой серии по танцевальному спорту WDSF Open Standard & Latin 2017 в рамках Кубка губернатора Тюменской области.

Победители впервые приехали на соревнования в Тюмень. Елена Попова отметила, что борьба началась еще с 1/8 финала, когда тюменский паркет освоили более 70 участников. Времени для репетиционных прогонов танцев накануне соревнований у танцоров не нашлось. "Пар было достаточно много и нужно было освоиться. С первых туров нас хорошо встретил тюменский паркет. Самый большой накал страстей был в финале", - заметила Елена Попова.

Фото ИА "Тюменская линия"

Лидеры турнира танцуют в паре меньше года. Это их первое соревнование с российскими спортсменами. Матей Штец считает, что российские спортсменки сильные, с ними комфортно работать. Спортсмен высоко оценил турнир и его организацию. Его напарница дополнила: "Организация одна из лучших в мире - ни с чем не сравнима. Свет и паркет, зал - все было блестяще. К тому же на турнир приехали одни из лучших спортсменов-международников".

Победа в европейской программе вдохновила пару, они намерены взять кубок чемпионата в латиноамериканских танцах во второй день турнира.

Фото ИА "Тюменская линия"

Пара из Венгрии Никита Аникеев и Беттина Фаркаш заняла второе место. По словам Никиты Аникеева, WDSF Open в Тюмени принес им больше успеха, чем чемпионат мира в европейской программе в ноябре. "К сожалению, начало сезона для нас было не очень успешным, не получилось настроиться. В Тюмени мы впервые - нам все понравилось, все классно", - отозвался о спортивной встрече Никита Аникеев.

Бронза досталась российской паре из Красноярска Дмитрию Степанцову и Ксении Саблиной. Во втором дне состязаний спортсмены не участвуют, забрав приз только в программе стандарт.

Тюменские спортсмены Руслан Гасанов и Наталья Терехова заняли четвертое место.

Открытые соревнования собрали более 30 российских пар. В финале на паркете встретились пары из Нидерландов, Словакии, Эстонии, Венгрии и России.

29 января проходят состязания в латиноамериканской программе среди профессионалов, а также завершаются состязания в категории участников pro-am. Начало вечернего отделения в 19 часов.

﻿ Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Ирина Ромашкина