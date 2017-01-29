Тюменский паркет принял участников WDSF Open Standard & Latin и первенства УФО

Фото ИА "Тюменская линия"

Кубок губернатора Тюменской области по танцевальному спорту принял участников первенства УФО и WDSF Open Standard & Latin 2017 в СК "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60).

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев пожелал в видеообращении участникам соревнований легкого паркета, а зрителям - ярких впечатлений: "Тюмень заслуженно считается одним из центров танцевального спорта в мире. Достижения наших спортсменов вдохновляют на занятия спортом юных тюменцев. У них учатся побеждать".

На торжественном открытии соревнований директор департамента по спорту Дмитрий Грамотин вручил удостоверения мастеров спорта международного класса ряду тюменских спортсменов. Большинство из них - воспитанники спортивной школы "Центр спортивного танца" Тюмени.

Фото ИА "Тюменская линия"

Чемпионам международных соревнований по танцам на колясках Татьяне Скворцовой и Станиславу Шешуковой вручили юбилейный знак "20 лет Паралимпийскому комитету России".

Тюменских тренеров Андрея и Ирину Какуриных, возглавляющих клуб "Огонек", Дмитрий Грамотин поздравил с присуждением им звания судей всероссийской категории. Ведущий мероприятия, директор Центра спортивного танца Тюмени Алексей Литвинов отметил, что это наивысшая оценка в работе тренера по танцевальному спорту.

Фото ИА "Тюменская линия"

Воспитанники Алексея Литвинова - коллектив формейшн "Леди" дебютировали на паркете СК "Центральный" с танцем "Короли".

Шквал аплодисментов от поклонников заслужили звезды мирового паркета - ансамбль формейшн "Вера", которые представили зрителям танец "Звезда", ставший победным в европейской программе среди коллективов "формейшн" на чемпионате мира в Венгрии.

Фото ИА "Тюменская линия"

В первый день соревнования на Кубок губернатора Тюменской области выявили сильнейших в чемпионате WDSF Open Standard & Latin 2017 в европейской программе и первенстве УФО по танцевальному спорту. На вечернем отделении соревнований 29 января станут известны лидеры международного чемпионата в латиноамериканской программе и завершатся состязания в программах двоеборье, "стандарт" и "латина" участников первенства УФО.

﻿ Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Ирина Ромашкина