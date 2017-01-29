up

29.01.2017 воскресенье

EUR 64.3429

USD 60.3196

В Тюмени -12..-14 С 3 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Спорт

Тюменский паркет принял участников WDSF Open Standard & Latin и первенства УФО

14:03 29 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Кубок губернатора Тюменской области по танцевальному спорту принял участников первенства УФО и WDSF Open Standard & Latin 2017 в СК "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60). 

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев пожелал в видеообращении участникам соревнований легкого паркета, а зрителям - ярких впечатлений: "Тюмень заслуженно считается одним из центров танцевального спорта в мире. Достижения наших спортсменов вдохновляют на занятия спортом юных тюменцев. У них учатся побеждать".

На торжественном открытии соревнований директор департамента по спорту Дмитрий Грамотин вручил удостоверения мастеров спорта международного класса ряду тюменских спортсменов. Большинство из них - воспитанники спортивной школы "Центр спортивного танца" Тюмени.

Фото ИА "Тюменская линия"

Чемпионам международных соревнований по танцам на колясках Татьяне Скворцовой и Станиславу Шешуковой вручили юбилейный знак "20 лет Паралимпийскому комитету России".

Тюменских тренеров Андрея и Ирину Какуриных, возглавляющих клуб "Огонек", Дмитрий Грамотин поздравил с присуждением им звания судей всероссийской категории. Ведущий мероприятия, директор Центра спортивного танца Тюмени Алексей Литвинов отметил, что это наивысшая оценка в работе тренера по танцевальному спорту.

Фото ИА "Тюменская линия"

Воспитанники Алексея Литвинова - коллектив формейшн "Леди" дебютировали на паркете СК "Центральный" с танцем "Короли".

Шквал аплодисментов от поклонников заслужили звезды мирового паркета - ансамбль формейшн "Вера", которые представили зрителям танец "Звезда", ставший победным в европейской программе среди коллективов "формейшн" на чемпионате мира в Венгрии. 

Фото ИА "Тюменская линия"

В первый день соревнования на Кубок губернатора Тюменской области выявили сильнейших в чемпионате WDSF Open Standard & Latin 2017 в европейской программе и первенстве УФО по танцевальному спорту. На вечернем отделении соревнований 29 января станут известны лидеры международного чемпионата в латиноамериканской программе и завершатся состязания в программах двоеборье, "стандарт" и "латина" участников первенства УФО.

﻿
Фото ИА "Тюменская линия"
1 /

Ирина Ромашкина

Теги: формейшн «Вера» , Владимир Якушев , Кубок губернатора по танцевальному спорту , Алексей Литвинов , Дмитрий Грамотин , танцевальный спорт

Последние новости

16:15 Золотой Кубок губернатора Тюменской области остался дома Фото
16:02 В Тюмени в первом полугодии пройдут три крупные сельскохозяйственные ярмарки
15:54 Тюменский колледж стал лучшим в России по физкультуре
15:35 Ла-Ла Ленд завоевал главную награду гильдии продюсеров США
15:13 Пара из Словакии Матей Швец и Елена Попова успешно дебютировали в Тюмени Фото
14:36 Молодые тюменцы получают работу после стажировки
14:03 Тюменский паркет принял участников WDSF Open Standard & Latin и первенства УФО Фото
13:40 Ученые выяснили, сколько времени нужно женщине, чтобы влюбиться
12:59 Выставка к столетию Февральской и Октябрьской революций откроется в Тюмени
12:13 Тюменские школьники знакомятся с интересными профессиями
Все новости

Архив новостей

Январь, 2017
﻿

Губернатор

В интригах вокруг проведения ЧМ по биатлону-2021 видны происки конкурентов, считает Владимир Якушев

Более пятисот тюменских специалистов бюджетной сферы улучшат жилищные условия в 2017 году

Тюменская область поддерживает строительство Северного широтного хода

Политика

Сергей Корепанов: общественная приемная "Единой России" в регионе работает результативно

Тюменские депутаты предложат Минтрансу оснастить автобусы для перевозки детей проблесковыми маячками

В Счетной палате Тюменской области - новый заместитель председателя

Экономика

В Тюмени разработали первую импортозамещающую установку для исследования скважин

Власти выделят регионам более двадцати миллиардов рублей на образование

В регионе появятся новые инструменты для привлечения инноваторов

Общество

В Тюмени в первом полугодии пройдут три крупные сельскохозяйственные ярмарки

Тюменский колледж стал лучшим в России по физкультуре

Ла-Ла Ленд завоевал главную награду гильдии продюсеров США

Спорт

Золотой Кубок губернатора Тюменской области остался дома

Пара из Словакии Матей Швец и Елена Попова успешно дебютировали в Тюмени

Тюменский паркет принял участников WDSF Open Standard & Latin и первенства УФО

Происшествия

Сбежавший из цирка бенгальский тигр бродил по улицам Палермо

На Ямале сотрудник учреждения культуры получил срок за совращение подростка

Водитель "Мерседеса" ответит за неосторожность в суде
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+