Ла-Ла Ленд завоевал главную награду гильдии продюсеров США

Wallpaper Abyss

Мюзикл "Ла-Ла Ленд" завоевал главную награду Гильдии продюсеров США. Церемония вручения проходила в Беверли-Хиллс, штат Калифорния.

Жюри выбирало лучшую ленту из десяти номинантов. Конкуренцию "Ла-Ла Лэнду" составили "Манчестер у моря", "Лунный свет", "Лев", "Скрытые фигуры", "Ограды", "Прибытие", "Дэдпул", "По соображениям совести" и "Любой ценой".

Премия гильдии продюсеров США вручается ежегодно с 1990-го, гильдия отмечает как работы в кино, так и продюсерские достижения на киноэкране. Награду считают показателем настроений перед предстоящей церемонией "Оскара".

В мюзикле "Ла-Ла Ленд" рассказывается история начинающей актрисы и музыканта. Главные роли исполняют Райан Гослинг и Эмма Стоун.

Фильм стал лидером по числу номинаций на премию "Оскар". Картина представлена в 13 категориях, причем дважды — за лучшую песню, сообщает "Лента.ру".