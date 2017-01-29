Золотой Кубок губернатора Тюменской области остался дома

Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменцы Валентин Ершов и Наталья Воробьева стали призерами Кубка губернатора по танцевальному спорту. Юниоры взяли золотой кубок в латиноамериканских танцах.

Воспитанники тюменского Центра танцевального спорта признались, что накануне состязаний сомневались в победе, на соревнованиях ведется серьезная конкурентная борьба.

"Выступать было тяжело, нужно быть постоянно сосредоточенным, чтобы станцевать всю свою вариацию. Во время подготовки потеряли по паре килограммов", - признается двенадцатилетняя спортсменка.

Самой сложной в программе для Валентина показалась ча-ча-ча. Он считает, что для спортивных танцев необходима серьезная физическая подготовка, ведь танцевать семь минут без перерыва, держать темп и ритм - это нелегко.

Кубок губернатора Тюменской области и проводимое в его рамках первенство УФО по танцевальному спорту традиционно собрали детей, юниоров, молодежь и взрослых спортсменов со всей Сибири и Урала.

"Этот турнир наши воспитанники посещают каждый год. Сюда съезжаются очень сильные участники, начиная от начального уровня E-класса и заканчивая более опытным М-классом. На мой взгляд, организация турнира выше московской - осуществляется прямая трансляция в прямом эфире телеканала "Тюменское время", съемка идет даже с квадрокоптера. Этот турнир - самый красивый в Сибири и на Урале", - считает тренер омского клуба "Степ бай степ" Артур Бабаян.

В первый день состязаний первенства УФО по танцевальному спорту спортсмены прошли финалы стандартной и латиноамериканской программ у детей, двоеборье у юниоров, латиноамериканские танцы показали юниоры, молодежь, взрослые. 29 января спортсмены меняются в направлениях, чтобы выявить лидеров в оставшихся программах. Финалы пройдут на вечернем отделении в 19 часов в СК "Центральный".

﻿ Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Ирина Ромашкина