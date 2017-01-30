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Семья из Владимирской области назвала своего ребенка Шойгу

17:40 29 января 2017 | mobile | | print версия для печати
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Семья Джураевых, проживающая во Владимирской области, назвала появившегося на свет мальчика в честь нынешнего министра обороны России. Новорожденный получил имя Шойгу.

Дедушка мальчика Рахмон Джураев, выбиравший имя, объяснил свое решение:

"Он [Сергей Шойгу] поднял с колен МЧС России и достоин того, чтобы мой внук носил имя в его честь".

В Александровском роддоме рассказали, что младенец здоров и вскоре будет выписан домой.

Малыш приходится двоюродным братом двухлетнему мальчику из этого же семейства, который в январе получил имя Путин. Раньше его звали Расул. Идея о смене имени также пришла дедушке, который вдобавок является поклонником президента России и мэра Москвы Сергея Собянина.

Джураевы живут в России в общей сложности семь лет: два года в деревне Легково Владимирской области и пять — в Москве. Члены семьи родом из Таджикистана, но имеют российское гражданство, сообщает "Лента.ру".

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