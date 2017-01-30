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Об альтернативе пагубным привычкам приглашает рассказать всероссийский конкурс

17:14 30 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото со страницы конкурса в соцсетях "Фейсбук" и "ВКонтакте"

Стартовал национальный проект "Моя альтернатива".

Цели конкурса: мотивировать молодежь к ведению здорового образа жизни, способствовать неприятию табака, алкоголя и наркотиков, привлечь внимание к активному образу жизни и спорту посредством выявления и распространения лучших форм молодежного досуга.

"Если человек ходит один час в неделю, то он проживает на 7-12 лет больше, чем его сверстники. Это данные известной клиники имени братьев Мейо в Рочестере. А что происходит дальше? Если человек начинает ходить час, то у него появляется потребность увеличить нагрузку, и он начинает ходить два часа. Когда он начинает ходить два часа, то он еще дополнительно идет в бассейн. Далее он обращается к футболу, волейболу, воркауту. И вот на этом, скажем, в тех же США построена вся политика. У них потрясающий университетский спорт. Там зрителей бывает больше, чем на играх профессионалов. Потому что это всем интересно. Я абсолютно за то, чтобы комплекс ГТО пришел полноценно, полномасштабно. Пускай это выкладывается в Интернет, чтобы мы знали об успехах ребят", - считает президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия.

Конкурс пройдет в три этапа. Первый: сбор заявок и видеороликов на сайте Лиги здоровья нации завершится 19 февраля. Видеоролик участника должен рассказать о его здоровом образе жизни, о спорте и увлечениях, которым свойственны соревновательный дух, драйв и стремление к совершенству.

Второй этап пройдет с 6 по 26 марта в формате открытого голосования, по итогам которого будут определены 20 финалистов. Трех финалистов выберет комиссия конкурса.

Во время третьего этапа, который состоится 19-21 апреля в Гостином дворе в Москве, финалисты представят свои видеоролики на молодежном фестивале "Моя альтернатива". Здесь будут объявлены пять победителей.

"Ежегодно я посещаю десятки городов в нашей стране, провожу мастер-классы для юных гимнастов, общаюсь с ребятами и их родителями. Главное, что я пытаюсь донести до людей: здоровый образ жизни необходимо формировать с детского возраста. У вас должно появиться главное – цель. Ее нужно найти, увидеть или придумать – тогда весь процесс пойдет по-другому. Далее – составить план, который поможет начать движение к цели. Возможно, первым шагом на пути к ней станут видеоролики участников конкурса "Моя альтернатива", - сказал четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.

Принять участие в конкурсе может любой в возрасте от 16 до 44 лет.

Победители конкурса будут награждены дипломами и денежными премиями:  

Первое место (один победитель) – 75 тыс. рублей;

Второе место (два победителя) – 50 тыс. рублей (каждому);

Третье место (два победителя) – 30 тыс. рублей (каждому).

Группы Лиги в соцсетях: www.facebook.com/groups/ligazn, vk.com/ligazn_official.

Соб. инф.

Теги: молодежь , конкурсы , ЗОЖ

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