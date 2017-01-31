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Талантливые школьники региона поедут в "Артек", "Океан" и "Орленок"

08:27 31 января 2017 | mobile | | print версия для печати
artek.org

Заявки о направлении детей и подростков 10-17 лет, победителей и призеров конкурсов и олимпиад, добившихся успехов в учебной и внеучебной деятельности, принимаются для участия в сменах и фестивалях в Международном детском центре "Артек", всероссийских детских центров "Океан" и "Орленок".

С января заявки на путевку в МДЦ "Артек" дети либо их родители (законные представители) могут подать самостоятельно. На сайте необходимо зайти в раздел "Информация для родителей", перейти в подраздел "Как получить путевку в “Артек”", подать заявку и заполнить электронное портфолио ребенка: грамоты, дипломы, сертификаты, кубки, медали – все значимые победы. Система оценит достижения претендента и подсчитает баллы.

Кандидатов в состав делегаций во всероссийские детские центры отбирает региональный экспертный совет, сообщает администрация Ялуторовска.

Путевки в центры являются наградными, дорога и сопровождение детей оплачивается за счет средств родителей. Предусматривается педагогическое и медицинское сопровождение.

Информация о количестве путевок, выделенных Тюменской области на 2017 год, тематика смен, положение об отборе детей и форма заявки размещены на сайте Центра образовательных технологий "Непоседы", который является региональным оператором по отбору и направлению детей Тюменской области в детские центры.

Вопросы можно задать по телефону 8 932 475-84-89 или по электронной почте neposed-s@mail.ru.

Соб. инф.

Теги: Океан , талантливая молодежь , летний детский отдых , Артек , лучшие школьники , Орленок

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