Чиновники от образования устроили стрельбу по окнам детского лагеря

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Двое бывших сотрудников администрации города Снежинска, признанные виновными в хулиганстве на территории детского лагеря, осуждены в Челябинской области.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывших сотрудников управления образования администрации Снежинска Андрея Головина и Виктора Федоренко, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Следствием и судом установлено, что вечером 2 июня 2016 года на территории детского лагеря "Орленок" (Снежинский городской округ) обвиняемые, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, совершили несколько выстрелов из пневматического оружия по стенам и окнам корпусов, в которых находились старшеклассники. Также они стреляли в воздух в корпусах в непосредственной близости от подростков. Школьники приехали в лагерь для участия в учебных сборах (игре "Зарнице"), которую организовывали сотрудники муниципалитета. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области.

Приговором суда Головину и Федоренко назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно каждому с лишением права заниматься педагогической деятельностью на указанный срок. Во время расследования уголовного дела следователем СК главе администрации Снежинска внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, сообщает следственное управление СК России по Челябинской области.