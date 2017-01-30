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В Тюмени открылся бесплатный сноуборд-парк

12:51 30 января 2017 | mobile | | print версия для печати
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Сноуборд-парк из девяти фигур для катания принимает горожан до наступления весны бесплатно в мкрн Европейский в Тюмени.

Спортсмены впервые испытали его в действии 28 января.

На строительство этого серьезного сооружения потрачено более двух недель, 2 тыс. кубометров снега и усилия лучших специалистов России. 

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Спортсмен, проектировщик сноуборд-парка Евгений Конышев (Москва) прокомментировал: "Парк, который мы построили в Тюмени, является уникальным в своем роде, похожий есть только в Москве. Жители города и профессиональные райдеры получили отличную возможность проводить тренировки в черте города". 

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В рамках открытия состоялись соревнования на кубок компании "Брусника", в котором приняли участие 20 спортсменов-сноубордистов и около тысячи зрителей. 

Главный судья Карасев Дмитрий из Екатеринбурга отдал победу чемпиону России и члену сборной России Антону Мамаеву (Екатеринбург), второе и третье места заняли представители Тюмени Алексей Козлов и Максим Лыткин. 

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Президент Союза экстремальных видов спорта Иван Шмонин отметил: "Сноубординг вызывает большой интерес у жителей города. Значит мы развиваемся в правильном направлении. Благодарю тех, кто делает возможным реализацию таких интересных проектов". 

Отметим, что летом в "Европейском" была построена площадка для занятий экстремальными видами спорта - маунтин-байком, скейтбордингом и BMX. До весны будет действовать сноуборд-парк. Вход и катание в парке бесплатные. 

Теги: Тюмень , экстрим , сноуборд

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