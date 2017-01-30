Более трехсот стажеров приняли тюменские предприятия

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Более 300 человек прошли стажировки по направлению органов службы занятости на предприятиях Тюменской области в 2016 году.

Как сообщает областной департамент труда и занятости населения, 49% стажеров составили выпускники образовательных организаций, остальные 51% — молодые специалисты, не трудоустроившиеся в течение трех лет после завершения профобразования, без опыта работы. Стажировка дает возможность приобрести первоначальный опыт работы по полученной или родственной специальности, повысить конкурентоспособность.

Первоначальный опыт работы молодые люди получили более чем по 30 специальностям: "юрист", "электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования", "бухгалтер", "повар", "учитель", "воспитатель" и другие.

Примером успешной стажировки можно считать трудоустройство ее участников в детский сад "38 попугаев" Тобольска на должность бухгалтера, воспитателя и учителя физической культуры. Два выпускника Уральского института коммерции и права тоже остались работать по месту прохождения стажировки — на Заводоуковском элеваторе. Выпускницу училища по специальности "повар" после окончания стажировки у индивидуального предпринимателя пригласили на постоянную работу.