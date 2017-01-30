В Ялуторовске на Масленицу изготовят не только трехметровый блин, но и гигантский манник

Масленица в Ялуторовске | Фото: phototyumen.ru

Гигантский ялуторовский блин, который взбудоражил всю Россию, вдохновляет организаторов масленичных гуляний на новые идеи и начинания. В 2017 году жители города и гости, которые съезжаются в Ялуторовск на Масленицу со всей области и близлежащих регионов, смогут принять участие в ярмарке-дегустации и другой гигантской продукции. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала председатель комитета по культуре и туризму администрации города Ялуторовска Ирина Мелкова.

"Мы хотим, чтобы предприятия, предприниматели, которые производят различную пищевую продукцию изготовили ее в гигантском размере - пряник, печенье, батон или сахарный петушок, - рассказала она. - Приглашение разослали не только на ялуторовские предприятия, но и по всей Тюменской области".

Пока организаторы могут пообещать, что на фестивале может появиться гигантский манник и пирог с капустой. Но фантазии потенциальных участников фестиваля не ограничены – каждому дано право на фантазию.

Итоги фестиваля-дегустации подведет конкурсная комиссия, а потом свой кусочек от гигантского пирога или леденца сможет получить каждый желающий.

И еще праздник в Ялуторовске украсит конкурс чучел Масленицы.

Первый гигантский блин в Ялуторовске решили испечь на Масленицу в 2007 году. Тогда же появилась трехметровая железная сковорода, отлитая на Ялуторовском ремзаводе. Затею прочили в книгу рекордов Гиннеса сразу в трех номинациях: самая большая сковорода, самое большое количество продуктов для приготовления блина и приготовление блина на открытом воздухе. Но блин распался на несколько кусочков. Это беда преследовала ялуторовских кулинаров все десять лет. Пока самой удачной попыткой специалисты считают блин 2014 года. Тогда впервые решили испечь сразу два и недаром. Первый блин совершенно не удался, а вот второй успешно перевернули, но в процессе он все-таки треснул.

Борис Олейник