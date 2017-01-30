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Золотой и серебряный кубки завоевали тюменцы на турнире мировой серии WDSF Open

12:29 30 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменцы Валентин Космачев и Алена Коченгина стали золотыми призерами на турнире мировой серии WDSF Open в латиноамериканской программе, который состоялся в Тюмени. Иван Коротченко и Анна Кудрявцева завоевали второе место.

Воспитанники клуба "Пионер" и участники формейшн "Вера" опередили 44 пары. Как признались победители, танцевать на международных турнирах несложно в том случае, если постоянно тренируешься. Спортсмены отработали латиноамериканскую программу в удовольствие.

"Когда зал поддерживает, танцевать легко. Зрители – это те же самые судьи", - считает Валентин Космачев.

Пара занимается пятый год. На WDSF Open чемпионы выступили только с латиноамериканской программой. Уже три года ребята не танцуют европейскую программу, решив раскрыть потенциал в латине.

Благодаря выполнению трюков в групповых программах у спортсменов хорошая физическая выносливость. К тому же коллективные танцы выработали привычку ориентироваться на человека рядом. Это помогает на площадке, когда танцоры исполняют личную программу. 

"Танцевать формейшн – это как в футболе, ты играешь за команду, ты не должен быть индивидуалистом. Нужно помогать команде – все зависит не только от тебя,  эта особая работа в коллективе дает хороший задел в индивидуальной борьбе", - считает Валентин Космачев.

Наслаждаться победой танцорам долго не приходится - на следующий день ребята уехали на сборы с руководителем Алексеем Литвиновым. В планах участие в турнире WDSF International Open в Будапеште и Кубок латинского квартала-2017 в Москве.

Обладатели второго места, коллеги по ансамблю "Вера" Иван Коротченко и Анна Кудрявцева, высказали мнение, что победители были сильнее физически. Однако сожалений, как и конкурентной борьбы, между коллегами по формейшн быть не могло. Была задача получить удовольствие работы на танцполе.

"На вечернем отделении прошло три отборочных тура - в шестерке лучших оказались три наших пары. У победителей турнира WDSF Open Валентина Космачева и Алены Коченгиной самый высокий рейтинг, они мастера спорта – потому и выиграли. Чуть моложе пара Ивана Коротченко и Анны Кудрявцевой, они пока кандидаты в мастера. Судейство было качественным, объективным, - прокомментировала победы тюменских спортсменов президент Федерации танцевального спорта Тюменской области Вера Шерегова. – В этом турнире участвовали 23 тюменские пары".

Двухдневный турнир мировой серии WDSF Open собрал 36 пар в европейской программе и 44 пары в латиноамериканской из семи стран мира. Второй день соревнований традиционно собрал аншлаг.

"Хотелось танцевать для зрителей, болельщиков – здесь на нас смотрели друзья и родители, для них очень редкое явление видеть нас на паркете в личной программе. Турниры в Тюмени дают возможность нашим близким посмотреть наши индивидуальные программы не в записи, а вживую", - поделилась участница  ансамбля "Вера" Анастасия Харитонова.

Фото ИА "Тюменская линия"

Буквально сразу после чествования тройки лидеров, победители сошли с пьедестала на танцпол, чтобы в составе ансамбля "Вера" исполнить новый танец "Венера и Марс".

Праздничное мероприятие посетила Мисс Россия-2016, участница формейшн "Вера" Яна Добровольская. По ее словам, соревнования такого уровня важны для Тюмени. "Я впервые в качестве зрителя смотрю на свою команду, это очень интересно", - отметила она.

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1 /

Ирина Ромашкина

Теги: танцевальный спорт , формейшн «Вера» , Яна Добровольская , соревнования , Мисс Россия

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