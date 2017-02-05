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Улов пеляди значительно вырос в Тюменской области

18:11 04 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Более 4,6 тонны товарной пеляди вырастили и выловили в 2016 году работники рыбного хозяйства, расположенного в Сладковском районе Тюменской области.

По сравнению с 2015 годом улов пеляди в закрепленных за предприятием озерах увеличился на 100 тонн, или более чем на 27%. Кроме того, индивидуальный вес сеголетков пеляди значительно превысил средние многолетние показатели - на разных озерах он составил 130-180 граммов, а отдельные экземпляры выросли за сезон до 230 граммов.

Рекордным результатам способствовало несколько факторов: правильная подготовка озер, своевременное и грамотное зарыбление, большой уровень воды и жаркое, богатое на кормовые ресурсы лето. Общий объем производства рыбы предприятием составил 1 тыс. 316 тонн, что также превысило показатели предыдущих лет.

Прогноз на 2017 год еще оптимистичнее. При благоприятных условиях рыбоводная служба Сладковского рыбхоза планирует увеличить вылов сиговых до 500-550 тонн.

Тюменская ассоциация "Оцелот", в состав которой входит Сладковский рыбхоз, успешно развивает производство и переработку рыбы, отметил в интервью обозревателю "Тюменской линии" руководитель компании Руслан Цицкиев.

"Благодаря поддержке правительства Тюменской области в 2016 году мы ввели в эксплуатацию крупнейший в Уральском федеральном округе завод по переработке рыбы в Тюменском районе. В Сладковском районе завершаем строительство цеха по выращиванию стерляди и реконструируем завод по производству тилапии. Наладили производство искусственных кормов для рыборазведения", - рассказал Руслан Цицкиев.

Евгений Бабенко

Теги: рыбопереработка , рыбоводство , Оцелот , Сладковский район , Руслан Цицкиев , рыболовство

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