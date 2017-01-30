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Житель Сургута выплатит пострадавшему в аварии тюменцу более ста пятидесяти тысяч рублей

12:18 30 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Тюменской линии

163 тыс. рублей в возмещение вреда и судебных расходов выплатит житель Сургута пострадавшему в аварии тюменцу.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 1 июня 2016 года 24-летний житель Сургута за рулем "Лады" на ул. 50 лет ВЛКСМ в Тюмени двигался с превышением скорости, в результате чего выехал на встречную полосу и столкнулся с Great Wall. От удара Great Wall отбросило на автомашину Toyota, которая врезалась в фонарный столб и перевернулась.

36-летний водитель машины Toyota получил перелом позвоночника. Полгода он  находился на больничном листе, перенес две операции. Средний вред здоровью был причинен и водителю Great Wall.

В сентябре 2016 года Ленинский районный суд Тюмени признал сургутянина виновным и назначил штраф в размере 15 тыс. рублей.

В декабре 2016 года пострадавший водитель автомобиля Toyota обратился в Ленинский районный суд с иском о возмещении  морального вреда.

Суд взыскал с жителя Сургута в пользу заявителя 150 тыс. рублей в счет возмещения морального  вреда и судебные расходы  в размере 13 тыс. рублей.

 

Теги: моральный вред , суд , ДТП

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