Французский трансплантолог проведет мастер-класс в Тюмени и встретится со студентами

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Мастер-класс для тюменских врачей, ординаторов и интернов проведет профессор Жильбер Массар, который прибудет в Тюмень 30 января.

Жильбер Массар – руководитель центра отделения торакальной хирургии клиники "Новый госпиталь" Страсбургского университета, торакальный хирург, хирург-трансплантолог. Занимается исследованиями и клиническими испытаниями в ведущих онкологических центрах Европы. В совершенстве владеет техникой операций в сфере онкологии, трансплантации легких, грудной хирургии, торакоскопии и диагностической медиастиноскопии.

30 января профессор проведет мастер-класс по хирургии в областной клинической больнице №1 (4 км Червишеского тракта, 7). Это будут три сложные операции на грудной клетке. Врачи, ординаторы и интерны увидят операции в прямой трансляции.

1 февраля состоится рабочая встреча с руководством, профессорами и студентами Тюменского государственного медицинского университета. В 10 часов 30 минут в зале Ученого совета он встретится со студентами четвертого курса лечебного факультета ТюмГМУ – кандидатами на обучение на медицинском факультете Университета Страсбурга по программе студенческого обмена.

В 11 часов 30 минут начнется лекция по актуальным вопросам трансплантологии для профессоров и преподавателей вуза, интернов, ординаторов и студентов ТюмГМУ.

Жильбер Массар более 25 лет занимается торакальной хирургией, он член Французской и Европейской ассоциации торакальных хирургов, автор более 200 научных публикаций. Правительство Российской Федерации наградило его орденом Дружбы, в 2011 году он стал членом Российской академии медицинских наук. Свободно говорит на четырех языках, в том числе на русском, сообщают в пресс-службе ТюмГМУ.

Соб. инф.