Привлекать в регион инноваторов нужно комплексно, считает Антон Машуков

Фото ИА "Тюменская линия"

Клиентоориентированный комплекс услуг поможет привлечь в Тюменскую область инноваторов из разных регионов России.

Такое мнение выразил председатель комитета по инновациям Тюменской области Антон Машуков.

"У нас есть сильные стороны, но сами по себе они не так интересны, как в комплексе. Это могут быть варианты налоговых льгот, предоставление коммерческих офисных помещений для проектов, помощь в решении бытовых вопросов – жилье, обеспечение детей местами в детсадах. К каждой компании должен быть индивидуальный подход, именно это даст преимущество в конкуренции за лучшие умы", - отметил Антон Машуков.

Напомним, в регионе уже действуют меры поддержки для иногородних инноваторов. Кроме статуса резидента тюменского технопарка, они могут заявиться на субсидию на создание и проведение испытаний опытного образца технологической инновации. Всего за время действия программы профинансировано создание 55 опытных образцов на общую сумму более 114 млн рублей.

Евгения Шевцова