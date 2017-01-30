Уралуправтодор: среди причин ДТП на трассе Тюмень - Омск сопутствующие дорожные условия не значатся

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Среди причин ДТП, произошедшего на 177 км федеральной трассы Р-402 Тюмень - Ишим - Омск сопутствующие дорожные условия не значатся. Об этом сообщает пресс-служба "Уралуправтодор".

Ведомство завершило оперативную проверку работы дорожных служб, ответственных за уборку и содержание федеральной автодороги Р-402 Тюмень - Ишим - Омск по факту смертельного ДТП на 177 км трассы с участием автомобиля ВАЗ-2112. Благодаря данным с бортовых комплексов ГЛОНАСС специалисты полностью восстановили картину работы снегоуборочной техники и дорожных машин за последние сутки.

Федеральное ведомство нарушений в действиях подрядной организации не выявило. Обслуживание проезжей части осуществлялось на регулярной основе в соответствии с ГОСТом в течение каждых трех часов. В частности, участок в районе аварии был очищен и обработан противогололедными материалами за 2 часа 50 мин до происшествия (авария произошла в 15 часов 20 минут 28 января).

На всех участке федеральной трассы Р-402 в Тюменской области 28 января было задействовано 40 единиц дорожной техники. Из них в районе 177 км работает бригада спецтехники в составе четырех комбинированных дорожных машин со снегоуборочным и противогололедным оборудованием. В выходные, 28 и 29 января по сети федеральных автомобильных дорог подведомственных ФКУ "Уралуправтодор" Федерального дорожного агентства задействовано 87 единиц техники.