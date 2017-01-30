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Страховые пенсии с февраля вырастут

13:24 30 января 2017 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"

На 717 рублей вырастут страховые пенсии с 1 февраля 2017 года. Более 280 тыс. пенсионеров юга Тюменской области будут получать пенсию на 5,4% больше. Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщил заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Тюменской области Виталий Левенков.

"Страховые пенсии увеличиваются на 5,4%, исходя из роста потребительских цен в 2016 году, - подчеркнул он. - Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (пенсионного балла), с учетом которого назначаются страховые пенсии, составит 78,28 рубля. Вместе со страховой пенсией на 5,4% проиндексируется фиксированная выплата к ней и составит 4805,11 рубля".

Увеличению, по словам Виталия Левенкова, подлежат все виды страховых пенсий: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца неработающим пенсионерам.

В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости по югу Тюменской области достигнет 14 тыс. 48 рублей 5 копеек, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 717 рублей 8 копеек.

Работающим пенсионерам пенсии в 2017 году будут выплачиваться без учета индексации. Пенсии их будут проиндексированы после того, как они завершат свою трудовую деятельность. "Но в августе произойдет традиционный перерасчет трудовых пенсий работающих пенсионеров. Максимальная прибавка составит 234 рубля 84 копейки", - сообщил Виталий Левенков.

Борис Олейник

Теги: индексация , Пенсионный фонд , пенсионеры , Виталий Левенков , пенсии

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