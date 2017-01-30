В Тюмени открылась инженерно-техническая школа Maker school

Фото ИА "Тюменская линия"

Реализовать научно-технические идеи и углубить знания в области моделирования, программирования и робототехники могут участники школы Maker school, открывшейся в техноцентре Тюменского государственного университета. Сотрудники Фаблаба пригласили к участию школьников и студентов, увлеченных техническим творчеством.

"Кто-то из ребят предложил проект, кто-то просто пожелал прийти и научиться чему-то. Проекты очень разные - от декорирования арт-объекта до создания нейросети для человекоподобного робота InMoov или нейроинтерфейса для управления квадрокоптером. Выбрав самые интересные из них, участники приступят к реализации и изготовят прототип, с которым можно будет, например, стартовать в конкурсах", - рассказал куратор школы Валерий Сэрпива.

Одной из самых перспективных организатор Maker school считает идею первокурсника ТюмГУ Игоря Курлыкова. Его проект LaserСard, который позволяет зарезервировать часы работы на лабораторном университетском оборудовании, планируется в первую очередь использовать в Фаблабе.

"Мы сможем систематизировать работу в лаборатории, а также получать отчетность – как долго было задействовано оборудование, сколько часов потрачено на работу, какова себестоимость продукта. Управлять системой можно даже дистанционно, с помощью смс. Это очень удобно. Программное обеспечение готово, теперь нужно собрать основную схему устройства", - рассказал автор проекта.

Maker school будет действовать в течение недели. Кроме реализации проектов, участники смогут принять участие в мастер-классах по 3D-моделированию и печати, векторной графике и лазерной резке, программированию цифровой электроники. Ребятам также расскажут о промышленном дизайне и о том, как пройти путь от идеи к созданию прототипа. Лекции проведут сотрудники Фаблаб и эксперты из Тюмени, Санкт-Петербурга и Сочи.

﻿ Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Александра Батт