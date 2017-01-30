Пять тысяч рублей единовременной выплаты пенсионерам в Тюменской области доставлены своевременно

Доставка 5 тыс. рублей единовременной выплаты пенсионерам завершена в Тюменской области. Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщил заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Тюменской области Виталий Левенков.

"Средства, предназначенные на единовременную выплату пенсионерам поступили из федерального бюджета в первые рабочие дни января. Отделением Пенсионного фонда России по Тюменской области денежные средства в полном объеме были перечислены всем доставочным структурам", - отметил он.

195 тыс. человек, которые получают пенсии через банки, эти деньги были зачислены на счета уже 11 января. С 13 января выплату начали получать пенсионеры, которых обслуживает "Почта России".

Расходы на единовременную денежную выплату, по словам Виталия Левенкова, составили 1,9 млрд рублей.

Борис Олейник