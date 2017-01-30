Владимир Якушев: логистика - важная отрасль региональной экономики

admtyumen.ru

Логистика - одна из серьезных точек роста региональной экономики. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

"Логистика - очень важная отрасль региональной экономики, потому что у нас выгодное географическое и транспортное расположение. От нас можно двигаться на север, запад и восток. Плюс рядом Казахстан", - отметил губернатор.

В качестве примера эффективного использования бизнесом транспортных возможностей региона Владимир Якушев назвал построенный в Тюменском районе логистический центр компании "Магнит" площадью 50 тыс. кв. м. Объем инвестиций в строительство составил около 2 млрд рублей.

"В результате было создано около тысячи новых рабочих мест. Это серьезный показатель. Еще один крупный логистический центр строится в Тюмени на площадке "ДСК-500". Мы заинтересованы в таких проектах и будем их поддерживать", - подчеркнул глава региона.

Евгений Бабенко