Здание Музейного комплекса в Тюмени будет удобным для инвалидов

Фото ИА "Тюменская линия"

Пандус для людей с ограниченными возможностями здоровья, соответствующий требованиям современных нормативных документов, будет оборудован при строительстве здания Музейного комплекса в Тюмени.

Об этом сообщили обозревателю "Тюменской линии" в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области.

Ранее построенный пандус, неудобный для инвалидов из-за большой протяженности, демонтируют. Входная группа и лестница будут расширены. Кроме того, для посещений маломобильными людьми фондохранилища Музейного комплекса со стороны ул. Елецкой предусмотрен электроподъемник.

Напомним, государственный контракт на завершение строительства Музейного комплекса был заключен с компанией "ТюменьСтройПроект" в 2015 году. Строительство фондохранилища закончено. Возведение главного корпуса должно завершиться в четвертом квартале 2017 года.

Фото: siberianway.ru

Евгений Бабенко