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Психологи рассказали, как не стать шопоголиком

17:36 30 января 2017 | mobile | | print версия для печати
здоровыйхабаровск.рф

Планировать покупки заранее и внимательно относиться к акциям советуют психологи тюменцам, склонным к шопоголизму.

Преподаватель кафедры общей и социальной психологии ТюмГУ Ирина Русяева уверена: люди, не вполне четко осознающие свои потребности, часто приобретают бесполезные товары.

"Покупая товар, люди удовлетворяют определенные потребности: биологические (еда, питье) или социальные (уважение, признание, статус и другие). Фактором нечеткого осознания потребностей умело пользуются продавцы, навязывая и внушая покупателю, что определенный товар необходимо купить, что он, например, сделает человека более счастливым. Также в ход идет манипуляция страхом и тревожностью. Существует понятие "полезависимое поведение", когда человек идет без определенных намерений и его выбор зависит от того, что присутствует в "поле", то есть рядом. В таком состоянии гораздо проще решиться на спонтанные покупки, многие из которых будут ненужными", - пояснила психолог.

По ее словам, нужно ориентироваться только на свои ощущения. Так можно снизить внешнее влияние поля и избежать импульсивных покупок. Шопинг может быть просто приятным времяпрепровождением или служить способом снять стресс, однако следует помнить, что есть и зависимость от шопинга. Основной критерий нездоровой тяги к покупкам - приобретение массы ненужных вещей, несоразмерные траты денег и чувство вины.

Ирина Русяева советует отложить покупку, если нет уверенности в правильности выбора товара. Возможно, острое желание купить что-то пройдет уже через несколько часов. Эксперт призывает планировать заранее, что именно нужно купить, составить список или зарисовать желаемую покупку, сообщают в управлении стратегических коммуникаций вуза.

"Если вас посетило желание просто потратить деньги и таким образом снять стресс, выделите себе такую сумму, которая не повредит бюджету и не вызовет чувства вины. Осознавайте границы в общении с продавцом: держите дистанцию, которая не позволит навязывать вам товар и давить на вас. Будьте внимательны к товару по акции и на распродажах. Удостоверьтесь, что вам необходим этот товар: приведите как минимум пять аргументов в пользу покупки. И, наконец, расширяйте круг способов получения удовольствий: спорт, общение, чтение, прогулки на природе и другие приятные и полезные занятия гораздо чаще удовлетворяют истинные потребности, ведь не зря говорят, что самого ценного в магазине не купишь", - подчеркнула психолог.

Соб. инф.

Теги: психология , шопинг

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