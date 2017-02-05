Юный тоболяк выступит на телеканале НТВ

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Учащийся тобольской детской школы искусств имени Александра Алябьева Руслан Чванько готовится к съемкам в новом проекте телеканала НТВ "Ты супер!".

В декабре 2016 года он прошел заочный отборочный тур и получил приглашение в Москву. Здесь он продемонстрирует вокальные данные профессиональному жюри и миллионам зрителей, а также получит возможность поработать с лучшими музыкальными специалистами и продюсерами.

"Талант во мне увидела педагог Светлана Анатольевна Бриеско. Во всем помогает и поддерживает бабушка Татьяна Федоровна Низовских. Им я обязан своими успехами", - рассказал Руслан.

Музыкой он занимается более восьми лет. Шесть лет учится в музыкальной школе, играет на аккордеоне и фортепиано, выступает солистом в ансамбле. В свободное время любит поиграть в футбол.

О том, какую песню он готовит для проекта, Руслан разглашать не может - это условие телеканала НТВ. Всего в шоу примут участие более 800 детей в возрасте от семи до 18 лет, оставшиеся без попечения родителей. Цель проекта – дать им возможность заявить о себе и выступить на большой сцене. Победитель получит контракт с одной из крупнейших музыкальных компаний России, а в будущем может выступить на "Евровидении".

В эфире проект "Ты супер!" стартует в феврале, финал назначен на 29 апреля.

Евгения Шевцова