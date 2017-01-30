Тюменцы собрали более тонны вещей для сирийских детей

фото Тюменской линии

Предметы первой необходимости и продукты питания собрали жители областной столицы и Тюменской области в рамках акции "Дети Урала — детям Сирии". Общий вес гуманитарной помощи составил более одной тонны.

Акция "Дети Урала — детям Сирии" стала продолжением инициативы тульских юнармейцев, которые в декабре 2016 года обратились к главе своего региона с просьбой помочь им в передаче подарков сирийским детям.

фото Тюменской линии

Первыми в Тюменской области эту акцию подхватили сотрудники регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост". Они же и придумали близкое к жителям УФО название акции.

"В соответствии с международными гуманитарными требованиями мы также определили перечень имущества, которое можно приносить. Оно было разделено на три блока: это подарки для детей, вещи для матерей и новорожденных, находящихся в лечебных учреждениях. И третий блок — вещи для образовательных учреждений. Люди принесли много канцелярии. Это позволит укомплектовать сразу несколько школ. Будут отправлены солидные наборы", - пояснил корреспонденту "Тюменской линии" директор "Аванпоста", руководитель гуманитарного проекта "Дети Урала — детям Сирии" Николай Савченко.

фото Тюменской линии

Он пояснил, что первый сбор закончился 27 января. Все посылки уже готовы к отправке в Екатеринбург: каждый груз снабжен сопроводительным письмом на арабском языке, которое помогли перевести и оформить сотрудники ТюмГУ. Из аэропорта "Кольцово" в начале февраля военный самолет отправит весь груз в Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

фото Тюменской линии

"На наш призыв откликнулось много людей из Тюменской области: самый дальний груз приехал из Уватского района. Посылки регулярно приносили представители школ, колледжей и государственных учреждений. А еще наши соседи из Курганской области также привезли предметы первой необходимости, которые мы отправим вместе с нашим грузом", - пояснил Николай Савченко.

фото Тюменской линии

Наравне с сотрудниками различных организаций в акции приняли участие и обычные люди. Второй пункт приема вещей, который расположен в Дворце спорта и творчества "Пионер" на Перекопской, 34, чаще принимал вещи именно от жителей областного центра.

фото Тюменской линии

"Последнюю неделю до завершения первого сбора люди начали массово звонить и приезжать. Большой вклад внесло и Российское движение школьников: педагоги, школьники, активисты. Они с большой радостью собирают еще и еще. К нам можно приносить вещи и сейчас. Если в 17 кабинет, то это до 17 часов. Если позже — то администратор с первого этажа примет вещи и обязательно передаст их мне, а я уже отвезу все коробки в "Аванпост". Если вы живете рядом с центром "Аванпост", то туда также можно привозить вещи на КПП", - рассказала руководитель координационного центра развития добровольческого движения Тюменской области Яна Кортукова.

фото Тюменской линии

Жительница Тюмени и предприниматель Наталья Абатурова принесла в пункт приема на ул. Перекопской набор для творчества, который рассчитан на десять детей. Во время беседы с корреспондентом "Тюменской линии" она рассказала, почему не могла пройти мимо этой акции.

фото Тюменской линии

"Первая причина заключается в том, что я — дочь военного. Мы пережили развал Советского Союза в Казахстане на космодроме Байконур. В 1991 году все рухнуло. Распалось все, что было до этого, и мы оказались в каком-то подвешенном состоянии. Сразу же закрыли нашу школу, в которой я училась. Там, где всегда был русский язык, все стало на казахском. Школы начали быстро расформировывать: русские - в одну сторону, казахи - в другую. В Сирии война — это другая история, но я немножко понимаю, что у них там происходит. А теперь я мама, у меня сын. Ему уже четыре года. И это вторая причина, почему я здесь. Детям там нужно то, что я принесла: это краски, карандаши, пластилин и раскраски. Радости у них совсем нет, а дети должны расти в атмосфере любви. Можно эти полторы тысячи рублей, которые я потратила на наборы для творчества для десяти детей спустить за полчаса в каком-нибудь баре. А можно сделать доброе дело. Жаль, что многие выбирают первое", - рассказала Наталья Абатурова.

фото Тюменской линии

Она добавила, что регулярно делится частью своих доходов и жертвует средства на благотворительность. После этого случая она пообещала сделать пост уже на своей страничке в социальной сети, чтобы как можно больше друзей узнало об акции и смогло поучаствовать.

фото Тюменской линии

Как пояснил руководитель гуманитарного проекта "Дети Урала — детям Сирии" Николай Савченко, о ситуации из самой Сирии он узнает не только из СМИ.

"О том, что дети в Сирии в тяжелом положении, нам рассказывают и наши выпускники, которые находятся на Ближнем Востоке. Первая партия с гуманитарной помощью из России уже роздана нуждающимся. Дети в Сирии - самая незащищенная категория, там много сирот. Акцию мы будем продолжать. Список вещей, которые можно приносить, доступен для скачивания в социальных сетях", - подчеркнул Николай Савченко.

фото Тюменской линии

Одними из первых в уральском регионе к этой акции присоединились жители Ямала, которые уже отправили в Сирию около 500 посылок и трех миллионов рублей. Всего военно-транспортные самолеты ВКС России доставили на авиабазу Хмеймим в Сирии более 40 тонн подарков, собранных в рамках всероссийской акции "Дети России – детям Сирии!". Об этом сообщило РИА Новости.

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Владислав Соколов