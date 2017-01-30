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На "ЗапСибНефтехиме" работают пункты обогрева для персонала

16:19 30 января 2017 | mobile | | print версия для печати
фото Тобольской промплощадки

300 пунктов обогрева для персонала будут функционировать на строительной площадке "ЗапСибНефтехима" до конца зимы. Об этом сообщает пресс-служба Тобольской промышленной площадки СИБУРа.

"В декабре, - отмечено в сообщении, - на площадке была зафиксирована самая низкая температура за время строительства – минус 47°C. Все работы велись согласно регламентирующим документам". В связи с этим были организованы пункты обогрева. Температура воздуха в местах обогрева поддерживается на уровне 21–25°C, они укомплектованы устройствами для обогрева рук и ног.

Также в пунктах обогрева есть возможность попить горячий чай. Для сотрудников организован особый режим труда с перерывами для работы на открытой территории.

Для проведения постоянного мониторинга безопасности пунктов обогрева, дополнительно приняты 12 специалистов по охране труда.

фото Тобольской промплощадки

Теги: строители , СИБУР , пункты обогрева , ЗапСибНефтехим , Тобольская промышленная площадка

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