31 января - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов на ул. Советской, 61 (2 этаж, конференц-зал) начнется встреча с охотниками и представителями общественных организаций по вопросам охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди всех категорий населения Тюменской области".

В Тюмени в 11 часов в малом зале Тюменской областной думы (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

В Тюмени в 15 часов на ул. Советской, 61 (2 этаж, конференц-зал) начнется заседание совета по улучшению инвестиционного климата с участием заместителя губернатора Тюменской области Вадима Шумкова.

В Тюмени в 15 часов в малом зале Тюменской областной думы (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание комитета по социальной политике.

В Тюмени в 16 часов в коворкинге "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется мастер-класс "Семь секретов успешного собеседования".

Этот день в истории:

1636 - в русских письменных источниках впервые упомянут железный утюг. Его изготовил кузнец Ивашка Трофимов для нужд двора царицы.

1797 - родился австрийский композитор Франц Шуберт, автор множества музыкальных баллад, песен, симфоний и вокальных циклов. Его первым учителем музыки был Антонио Сальери.

1865 - принята поправка к Конституции США, согласно которой на всей территории страны отныне и навсегда отменялось рабство.

1865 - Дмитрий Менделеев защитил докторскую диссертацию по теме "О соединении спирта с водою" и получил звание профессора Петербургского университета по кафедре технической химии. В дальнейшем расчеты Менделеева легли в основу рецепта классической русской водки.

1873 - подписано русско-английское соглашение о признании реки Амударья северной границей Афганистана.

1878 - подписание Адрианопольского перемирия России с Турцией. Конец русско-турецкой войны 1877-1878 гг.

1921 - родился знаменитый американский тенор итальянского происхождения Марио Ланца. Он был одним из самых замечательных мастеров бельканто.

1924 - в Шамони (Франция) завершились первые зимние Олимпийские игры.

1924 - второй съезд Советов утвердил первую Конституцию СССР.

1932 - начала работать первая домна Магнитогорского металлургического комбината.

1943 - в Сталинграде сдался в плен командир окруженной немецкой группировки фельдмаршал фон Паулюс.

1956 - умер английский писатель Алан Александр Милн, создатель Винни-Пуха.

1956 - родилась популярная киноактриса Вера Глаголева.

1961 - первый запуск американцами в космос живого существа. В СССР запускали собак, а у них первенцем стал шимпанзе по имени Хэм.

1966 - состоялся запуск космической ракеты с автоматической межпланетной станцией "Луна-9". Она совершила мягкую посадку на Луну в районе Океана Бурь и передала научную информацию на Землю, в том числе первую серию панорамных снимков с ее поверхности.

1970 - умер один из пионеров советского вертолетостроения конструктор Михаил Миль. Под его руководством разрабатывались вертолеты серии "Ми".

1989 - начинает совершать регулярные авиарейсы самый большой в мире авиалайнер Боинг 747-400. Размах его крыльев - 64,9 м, пассажировместимость - 566 человек.

1990 - в Москве открылся первый в стране ресторан быстрого питания "Макдональдс".

1999 - впервые в истории российского тенниса Евгений Кафельников выиграл Открытый чемпионат Австралии, победив в финале шведа Томаса Энквиста.

2003 - в Лондоне началось рассмотрение дела об экстрадиции в Россию эмиссара чеченских боевиков Ахмада Закаева.