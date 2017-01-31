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На строительной площадке "ЗапСибНефтехима" идет монтаж резервуаров для хранения воды

09:21 31 января 2017 | mobile | | print версия для печати
фото Тобольской промплощадки

Монтаж четырех крупных вертикальных резервуаров, предназначенных для хранения воды системы технического и противопожарного водоснабжения, продолжается на строительной площадке "ЗапСибНефтехима".

Изготовитель резервуаров – уральская компания ЗАО "ИКС А", которая уже более 24 лет производит металлоконструкции технологического и нестандартного оборудования, оборудование для промышленной водоподготовки, резервуары для объектов нефтегазовой, нефтехимической, металлургических, горнодобывающей промышленности и электроэнергетики. Последние три года компания сотрудничает с СИБУРом.

В начале 2016 года ЗАО "ИКС А" одержала победу в тендере на поставку двух вертикальных резервуаров объемом 20 тыс. куб. м каждый и два вертикальных резервуаров объемом по 30 тыс. куб. м. Общий вес металлоконструкций составляет 2тыс. 340 тонн.

Монтаж резервуаров стартовал в августе 2016 года. На текущий момент полностью собраны стенки на всех четырех резервуарах, ведется монтаж крышек. По окончании установки резервуары пройдут пескоструйную обработку - холодную абразивную обработку поверхности металла песком или абразивным порошком, распыляемым потоком воздуха. Затем будет нанесено антикоррозийное покрытие и теплоизоляционный слой.

Весной 2017 года резервуары пройдут гидроиспытания.

Теги: СИБУР , ЗапСибНефтехим , инвестиционный проект , Тобольская промышленная площадка

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