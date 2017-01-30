В Тобольске строится самый протяженный водовод из высококачественного полиэтилена

фото Тобольской промплощадки

Тестовый пуск в эксплуатацию 50 км нового водовода с подачей воды на блоки очистных фильтров "СИБУР Тобольска" осуществлен на строительстве "ЗапСибНефтехима" в Тобольске.

Как сообщает пресс-служба Тобольской площадки СИБУРа, производится подача речной воды на очистку по двум ниткам новых водоводов, обеспечен проток по двум стальным водоводам, находящимся в эксплуатации, что позволит провести промышленные испытания в наиболее сложный для эксплуатации зимний период и проверить эффективность технологии прокладки, без риска нарушения водоснабжения Тобольска и предприятий.

Новый водовод – проект уникальный не только для Тобольска, но и для всей России. Это самый протяженный водовод из высококачественного полиэтилена. Он состоит из двух параллельно идущих ниток диаметров 1,2 метра общей протяженностью 50 км и двух ниток диаметром 0,9 метра общей протяженностью 8 км. Период эксплуатации водовода из полиэтилена составляет 50-60 лет, для сравнения – срок годности водовода из стали – 20-25 лет. Сроки окончания строительства водовода – третий квартал 2017 года. На сегодня выполнена большая часть строительных работ.

Существующий водовод от Епанчино был запущен в 1986 году для обслуживания Тобольского нефтехимического комбината, с того дня он эксплуатировался ежедневно в круглосуточном режиме. Однако с учетом постоянного развития Тобольской площадки возникла необходимость расширить имеющиеся мощности – уложить дополнительные ветки с возможностью дублировать одна другую.