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В Тюмени ОРВИ болеют в основном дети

15:46 30 января 2017 | mobile | | print версия для печати
depzdrav.yanao.ru

10 тыс. 185 случаев заболевания ОРВИ и гриппом зарегистрировано в Тюмени с 23 по 29 января. По сравнению с предыдущей неделей показатели выросли на 11%.

Как сообщает областной департамент здравоохранения, грипп лабораторно подтвержден в 11 случаях.

Медицинская помощь была оказана более семи тысячам маленьких тюменцев, что составляет 72% от общего числа заболевших. Чаще болеют дети дошкольного возраста. 

Всего с начала эпидемиологического сезона в медицинские организации Тюмени обратились более 180 тыс. человек, что составляет примерно 24% от численности населения города. Лабораторно подтверждено 273 случая гриппа за весь период повышения заболеваемости.

Во всех учреждениях здравоохранения продолжает действовать масочный режим, организована работа фильтров с отдельным входом для приема пациентов, заболевших вирусными инфекциями, ведется раздельный прием соматических и инфекционных больных.

Теги: здравоохранение , грипп , ОРВИ

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