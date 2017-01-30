Более ста российских компаний участвуют в строительстве комплекса "Запсибнефтехим"

фото Тобольской промплощадки

СИБУР и подмосковная компания "Криогенмаш" заключили соглашение о строительстве производства промышленных газов на строящемся комплексе "Запсибнефтехим". Об этом сообщает пресс-служба Тобольской площадки СИБУРа.

"Промышленные газы – азот и сухой сжатый воздух - будут обеспечивать работу всех ключевых объектов "ЗапСибНефтехима", начиная с основных технологических установок и заканчивая объектами общезаводского хозяйства. Сухой сжатый воздух обеспечивает управление технологическими процессами, а азот их безопасность", - отмечено в сообщении.

По условиям соглашения, подразделение "Криогенмаша" - "Криогенмаш-Газ-Тобольск" - выступит одновременно проектировщиком, поставщиком оборудования и подрядчиком при строительстве на территории "ЗапСибНефтехима" установки производства сухого воздуха и азота. После ввода установки в эксплуатацию "Криогенмаш-Газ-Тобольск" будет осуществлять операционное управление установкой и поставлять промышленные газы на "ЗапСибНефтехим" на долгосрочной основе. "ЗапСибНефтехим", в свою очередь гарантирует приобретение определенного объема промышленных газов по заранее установленной формульной цене.

Проектная мощность нового производства составит до 37 тыс. нм3/час по азоту и до 28 тыс. нм3/час по сухому сжатому воздуху, что позволит полностью обеспечить потребности "ЗапСибНефтехима" в промышленных газах.

Пензенская фирма ООО "ТД Пензтяжпромарматура" изготовила и поставила запорно-регулирующую арматуру для объектов общезаводского хозяйства строящегося комплекса "ЗапСибНефтехим". Данная арматура служит для регулирования потока жидкой среды в трубопроводе.

Поставка включает 80 комплектов шаровых кранов для воды диаметром до 700 мм каждый, 13 комплектов обратных клапанов диаметром до 700 мм каждый и семь комплектов щитовых затворов.

Всего более 100 российских компаний участвуют в строительстве комплекса "Запсибнефтехим" в качестве основных подрядных организаций и поставщиков оборудования. География компаний охватывает всю территорию Российской Федерации.