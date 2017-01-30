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Вкус ишимских конфет оценят в Китае

16:52 30 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Около 400 горожан трудятся на кондитерской фабрике "Слада" в Ишиме.

Предприятие производит более 150 наименований кондитерских изделий, осваивает разработку и изготовление новых видов продукции. Семь производственных линий по выпуску кондитерских изделий обеспечивают бесперебойное снабжение сладостями жителей страны от Центральной России до Владивостока, с недавнего времени – стран СНГ.

Скоро продукцию "Слады" смогут купить, попробовать и оценить жители Китая - ведутся переговоры на поставку продукции в КНР.

Об этом во время пресс-тура на предприятие, который организовал ишимский пресс-центр ИА "Тюменская линия", рассказал директор кондитерской фабрики "Слада" Александр Храпов.

По его словам, новый виток развития фабрики начался десять лет назад, когда на фабрику пришел новый собственник.

На фабрике установлены высокотехнологичные современные линии по выпуску кондитерских изделий. Линия по производству шоколадного драже позволяет выпускать продукцию с высоким качеством продукта и объемом производства до 200 тонн в месяц. Технология позволяет создавать различные продукты и вкусы. Линия по производству суфле установлена весной 2014 года, ее проектная мощность больше предыдущей в два раза, все процессы на линии автоматизированы, ручной труд сведен к минимуму. Производственный процесс постоянно модернизируется – в 2016 году завершена реконструкция производственного цеха с установкой и запуском высокотехнологичной универсальной линии по производству конфет с разнообразной начинкой. Создано 40 рабочих мест, объем инвестиций - 90 млн рублей.

Продукция хранится на складе, высота стеллажного оборудования которого превышает 12 м. Комплекс оснащен высотным штабелер-ричтраком, палетообмотчиком, мобильными электротележками и двумя вилочными погрузчиками.

В ноябре 2016 года собственник "Кондитер Профи" приобрел имущественный комплекс на территории Ишимского машиностроительного завода для запуска новой кондитерской фабрики в Ишиме. Общий объем инвестиций составит около 880 млн рублей, будет создано 300 рабочих мест.

Проект планируется реализовать в три этапа: на первом необходимо реконструировать и восстановить помещения и сети, закупить оборудование и запустить производственную линию №1; второй этап включает проведение ремонта помещений, приобретение и запуск производственной линии №2; третий этап предполагает приобретение и запуск производственной линии №3.

По информации пресс-службы администрации Ишима, в 2016 году реализовано шесть инвестиционных проектов с объемом инвестиций 928 млн рублей, создано 120 рабочих мест. В 2017-2018 годах завершат реализацию 26 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 1,3 млрд рублей, планируется создание 571 рабочего места.

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Фото ИА "Тюменская линия"
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Инна Кондрашкина

Теги: новые рабочие места , Ишим , новое производство , инвестпроекты , кондитерская фабрика , инвестиции

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