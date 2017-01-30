Аэропорт Рощино планирует запуск новых международных и межрегиональных маршрутов

Фото ИА "Тюменская линия"

Более 1 миллиона 700 тысяч пассажиров планирует перевезти аэропорт Рощино в 2017 году. Чтобы тюменцы и гости города без проблем могли добраться в разные концы страны, необходимо запустить новые авиамаршруты.

Географию полетов из тюменского аэропорта уточнили участники совещания, которое провел Владимир Якушев.

По итогам 2016 года пассажиропоток Рощино составил более полутора миллионов человек, что на 8,7% больше, чем в 2015 году. Маршрутная сеть аэропорта насчитывала 49 регулярных и чартерных направлений, из них 11 международных и 38 внутренних. Рейсы выполняла 71 авиакомпания, 20 из них работали на регулярной основе. Прирост пассажиропотока произошел за счет увеличения рейсов на московском и южном направлениях, за счет открытия новых межрегиональных направлений и увеличение частоты полетов по программе софинансирования с правительством Российской Федерации.

В 2017 году планируется открытие регулярных рейсов в Стамбул, Анталию и Салоники, увеличение рейсов на московском направлении, открытие рейсов S7 Airlines в Новосибирск и авиакомпаний ЮТэйр, "Ямал", "Оренбуржье" в другие города России.

В планах - проработка организации полетов в Казахстан (Астана, Алматы), Китай (Урумчи, Пекин), Киргизия (Бишкек, Ош).

Губернатор Владимир Якушев дал поручение обеспечить устойчивую авиасвязь с Ямалом и Югрой и по итогам совещания направил письмо руководителю Федерального агентства воздушного транспорта Александру Нерадько о готовности региона софинансировать за счет областного бюджета девять межрегиональных маршрутов.