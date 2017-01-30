Светлана Сидорова возглавила Тюменский музейный комплекс имени Словцова

tiamz.ru

Директор департамента культуры Тюменской области Виктор Новакаускас представил коллективу Тюменского музейного комплекса им. И.Я. Словцова нового руководителя учреждения 30 января. На эту должность назначена Светлана Сидорова, ранее возглавлявшая Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник.

За 10 лет руководства Тоблольским музеем-заповедником открыто 13 музейных комплексов. При этом посещаемость возросла за данный период в 10 раз и составила около 500 тыс. человек в год.

Светлана Сидорова является членом совета представителей Союза музеев России, имеет ученую степень кандидата философских наук. В 2012 году стала лауреатом проекта "Деловая Элита России" и вошла в число лучших представителей России, заявленных в альманахе "Деловая элита России. Национальное достояние".

Международный академический аккредитационный и аттестационный комитет (МАААК) в знак признания высокого образовательного и профессионального уровня, значительного вклада в развитие музейного дела и сохранения историко-культурного наследия России присудил 28 октября 2014 года Светлане Сидоровой профессиональную степень доктора музейного дела.

Одной из главных задач нового директора музейного комплекса - работа в рамках проекта по объединению музеев Тюменской области в единое учреждение. Напомним, что соответствующее распоряжение губернатор региона Владимир Якушев подписал в декабре 2016 года.

Речь идет о слиянии "Музейного комплекса имени И.Я.Словцова", "Ялуторовского музейного комплекса" и "Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника" в государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское музейно-просветительское объединение". Это позволит выйти музейному сообществу региона на новый уровень, необходимый для привлечения большего количества посетителей как из Тюменской области, так и из других регионов России.

"Безусловно, для более эффективного взаимодействия и рационального использования качественного музейного и туристического ресурса сегодня просто необходима единая музейно-просветительская система создания интеллектуального продукта, его предложения, транслирования и продвижения на потребительский рынок досуговых услуг. Только в целостном воздействии на культурное пространство региона мы сможем и просветить, и развлечь, и воспитать граждан, прививая им гордость за малую и большую родину", - подчеркнула Светлана Сидорова.