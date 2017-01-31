СИБУР и NBA открыли в Тюмени обновленный баскетбольный зал

Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

Вклад частных инвесторов в развитие спорта и других социальных проектов особенно важен в нынешних экономических условиях. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на торжественной церемонии открытия обновленного баскетбольного зала на базе спорткомплекса "Здоровье", реконструкция которого проводилась при поддержке "СИБУРа".

Зал оснащен современным оборудованием в соответствии с мировыми стандартами NBA. Такой подарок всем тюменским любителям баскетбола поможет еще больше популяризовать этот вид спорта, уверены авторы проекта.

На церемонию открытия в областной центр прибыли председатель правления "СИБУРа" Дмитрий Конов, вице-президент NBA в России Дэвид Уоттс, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко и президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, который провел мастер-класс для воспитанников спортивных школ области, раздал всем желающим автографы и сфотографировался на память. Андрей Кириленко - один из самых титулованных российских баскетболистов. Выступал за петербуржский "Спартак", московский ЦСКА, а также клубы NBA Utah Jazz, Minnesota Timberwolves и Brooklyn Nets. В составе российской национальной сборной завоевал золото чемпионата Европы – 2007, бронзу чемпионата Европы – 2011 и бронзу Олимпиады-2012. После завершения карьеры игрока в 2015 году был избран президентом Российской федерации баскетбола.

Вице-президент NBA в России Дэвид Уоттс поблагодарил за теплый сибирский прием. "Когда мы приехали в Тюмень, то увидели, что здесь очень много хороших спортивных объектов, но не было зала, посвященного баскетболу. Благодаря усилиям нашего партнера "СИБУРа", благодаря областной власти мы сделали этот зал более светлым и комфортабельным. Надеюсь, вы будете использовать возможности этого зала для того, чтобы развиваться. Ребята, продолжайте болеть, играть и смотреть баскетбол, а мы продолжим вас поддерживать", - заявил он.

"СИБУР" в начале 2014 года присоединился к программе NBA, направленной на популяризацию баскетбола в мире. В рамках партнерства были модернизированы семь спортивных объектов в Перми, Тольятти, Томске, Воронеже, Тобольске, Нижневартовске и Дзержинске. Тюменская площадка стала восьмой. Церемонии открытия спортивных залов посетили звезды и легенды NBA: близнецы Брук и Робин Лопес, Роберт Орри, Маггси Богз, Эй Си Грин и Брюс Боуэн.

Новый зал уже успели опробовать по назначению - сразу после открытия состоялся показательный матч с баскетболистами Тюменского индустриального университета и сотрудниками "СИБУРа".

"В Тюменской области физическая культура и спорт давно стали приоритетами государственной политики. Мы многое делаем для развития материальной базы, поддерживаем талантливых спортсменов и массовое физкультурное движение. Новый современный зал позволит повысить уровень подготовки сборной команды региона, а также привлечет к занятиям баскетболом еще больше тюменских мальчишек и девчонок", - рассказал Владимир Якушев.

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко подчеркнул важность совместного проекта "СИБУРа" и NBA. "Поддерживать детский спорт необходимо. Российская федерация баскетбола и я лично всегда будем участвовать в подобных проектах. Очень здорово, что в Тюмени у местных баскетболистов появилась площадка, на которой можно будет проводить матчи по самым высоким стандартам. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы эта площадка постоянно была загружена. Конечно, хочется дать импульс местным энтузиастам, чтобы вставали с печей, брали мяч в руки и шли играть в баскетбол. Буду доволен, если в национальной сборной появится игрок из Тюмени", - отметил он.

Председатель правления СИБУРа Дмитрий Конов напомнил, что компания не только создает в Тюменской области новые производственные мощности и реализует амбициозные проекты, но при поддержке всех заинтересованных сторон участвует в формировании в регионе спортивной среды, как важной составляющей здорового общества.

В Тюменской области баскетболом занимаются более 24 тыс. человек. Подготовку спортивного резерва по этому виду спорта ведут 17 спортивных учреждений, их воспитанниками являются 2 тыс. 889 детей и подростков. Спортивные школы с отделением баскетбола работают в 12 муниципальных образованиях: в Заводоуковске, Ишиме, Тобольске, Тюмени и Ялуторовске, в Ишимском, Омутинском, Сорокинском, Тобольском, Тюменском, Уватском, Юргинском районах. Занимаются с юными спортсменами 59 тренеров-преподавателей.

Дарья Казакова