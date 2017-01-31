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Команды МХЛ результативно сыграли в Тюмени

08:03 31 января 2017 | mobile | | print версия для печати
mhl.khl.ru

14 заброшенных шайб увидели зрители тюменского Дворца спорта в матче Молодежной хоккейной лиги между "Тюменским легионом" и "Мамонтами Югры" из Ханты-Мансийска. Большинство из них влетело в ворота хозяев. Со счетом 13:1 победили северяне.

Команды на этом отрезке решают разные задачи. "Мамонты" стараются войти в восьмерку лучших Восточной конференции, чтобы продолжить чемпионат на втором этапе. "Легион" же давно потерял на это шансы, а потому наигрывает состав на будущий сезон, включая в него юных хоккеистов.

В первом периоде тюменцы пропустили четыре безответные шайбы. Во втором результат повторился. И только на 49 минуте при счете 0:11 хозяева "размочили" счет. Сделал это 18-летний Андрей Тимофеев. У победителей шайбы забросили 10 хоккеистов. Самыми результативными из них стали авторы дублей Александр Беляев, Никита Чусовитин и уроженец Тюмени Денис Еркин.

Перед повторным матчем "Мамонты Югры" имеют 74 очка и занимают десятое место. "Тюменский легион" с 26 баллами расположился на 15 позиции.

Василий Коньков

Теги: Тюменский легион , хоккей , МХЛ

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