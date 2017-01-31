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В Тюмени мужчина пытался поджечь сожительницу

09:10 31 января 2017 | mobile | | print версия для печати
avatanplus.com

На 6 лет и 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима осужден мужчина, который пытался заживо сжечь свою сожительницу в Заводоуковске.

30 января 2017 года Заводоуковский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя п. Лебедевка Заводоуковского района Руслана Шмакова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что вечером 22 сентября 2016 года Шмаков в состоянии опьянения на глазах 8-летнего сына стал избивать 37-летнюю сожительницу, которая не дала ему денег на выпивку. Женщина в ночной рубашке выбежала на улицу, но сожитель догнал ее и, схватив за волосы, затащил обратно в квартиру. Затем он выгнал из жилища сына и облил бензином пол в кухне, входную дверь и сожительницу. После этого зажег зажигалкой бензин, разлитый на кухне, и ушел из квартиры.

Женщина смогла потушить возгорание в жилище, но загорелась сама. Она скинула горящую одежду и через окно выбралась на улицу. Вместе с сыном прибежала к соседке, которая отвела ее в местную больницу. Пострадавшая оперативно была доставлена в областную больницу №12 в г. Заводоуковске, а 23 сентября отправлена в Тюмень в ожоговый центр для лечения.

Потерпевшей был диагностирован ожог лица, шеи, туловища, конечностей I-II-III степеней площадью 30%, причинивший тяжкий вред здоровью, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Теги: суд , прокуратура , поджог

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