Тюменские лыжники – лидеры чемпионата УФО

csp72.ru

Сборная Тюменской области по лыжным гонкам завоевала 1 место (1158 очков) на чемпионате Уральского федерального округа в зачет Кубка России, который завершился в Ханты-Мансийске.

2 место – у команды Югры (975,5 очков); 3 место — Свердловская область (682,5 очка).

В связи с холодами программа неоднократно менялась, гонки переносили с одной даты на другую, в итоге эстафета вовсе была отменена. Тем не менее, индивидуальные гонки классическим и свободным стилем, а также спринтерские гонки классическим стилем состоялись.

Тюменские лыжники показали хорошие результаты и во всех дисциплинах заняли призовые места. Так, в гонке классическим стилем у женщин Екатерина Храмцова заняла первое место, Екатерина Смирнова, завоевала бронзу. Среди мужчин золото также у представителя Тюменской области и ЦСП72 Якова Сеземова.

В гонке свободным стилем у женщин Екатерина Смирнова стала второй. В мужской гонке Алексей Симонов также занял второе место. У другого тюменца Владимира Березина – бронза.

Алексей Симонов взял серебро и в спринте классическим стилем, а у Владимира Березина здесь опять бронза. У девушек в спринте победу одержала тюменская лыжница Евгения Ощепкова, сообщает ЦСП72.